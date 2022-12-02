"Європа була б у біді без США": прем'єр Фінляндії висловилася про безпекову ситуацію
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін стверджує, що Європа ще недостатньо потужна у порівнянні з тим, скільки зброї та фінансової і гуманітарної допомоги надали США
Заяву Санни Марін з виступу в аналітичному центрі в Сіднеї передає Reuters.
"Я маю бути абсолютно чесною з вами, Європа зараз недостатньо сильна. Ми були б у біді без Сполучених Штатів", — сказала Марін в аудиторії Інституту Лові.
Згідно з її слів, "треба переконатися, що розбудовуємо ці можливості, коли мовиться про європейську оборону та промисловість".
- Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що уряд Фінляндії виділить найбільший від початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для українських захисників.
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