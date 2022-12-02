"Європа була б у біді без США": прем'єр Фінляндії висловилася про безпекову ситуацію

Заяву Санни Марін з виступу в аналітичному центрі в Сіднеї передає Reuters.

"Я маю бути абсолютно чесною з вами, Європа зараз недостатньо сильна. Ми були б у біді без Сполучених Штатів", — сказала Марін в аудиторії Інституту Лові.

Згідно з її слів, "треба переконатися, що розбудовуємо ці можливості, коли мовиться про європейську оборону та промисловість".

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що уряд Фінляндії виділить найбільший від початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для українських захисників.