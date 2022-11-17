Фінляндія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабної війни

Про це інформують на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

17 листопада за поданням уряду президент Фінляндії ухвалив черговий пакет військової техніки для України.

"Україна продовжує потребувати підтримки в захисті своєї території. Асортимент оборонного обладнання, яке зараз надсилається, є найбільшим", - заявив міністри оборони Антті Кайкконен.

Повідомляється, що це буде вже десятий пакет техніки, який доставлять для українських військовослужбовців. Його вартість €55,6 млн.

Загалом від 24 лютого Фінляндія надала Україні військової допомоги на суму €160,4 млн.

Зі зрозумілих причин подробиці повного пакета допомоги, доставлення та іншу інформацію не розкривають.

27 вересня, через "останні зміни в безпеці" та масове бажання росіян якнайшвидше виїхати з РФ, фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією.

29 вересня повідомлялося, що влада Фінляндії закриє державний кордон для російських туристів у ніч з 29 на 30 вересня, але є ряд винятків, в країну можуть в'їхати, наприклад, представники опозиції.

5 жовтня міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявляв, що країна готує новий пакет військової допомоги для України й він "навряд чи буде останнім".

8 листопада стало відомо, що Фінляндія підтримає рейс Всесвітньої продовольчої програми чим допоможе Україні транспортувати зернові товари в Африку.

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