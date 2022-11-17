Фінляндія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабної війни
Уряд Фінляндії виділить найбільший від початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для українських захисників
Про це інформують на сайті Міністерства оборони Фінляндії.
17 листопада за поданням уряду президент Фінляндії ухвалив черговий пакет військової техніки для України.
"Україна продовжує потребувати підтримки в захисті своєї території. Асортимент оборонного обладнання, яке зараз надсилається, є найбільшим", - заявив міністри оборони Антті Кайкконен.
Повідомляється, що це буде вже десятий пакет техніки, який доставлять для українських військовослужбовців. Його вартість €55,6 млн.
Загалом від 24 лютого Фінляндія надала Україні військової допомоги на суму €160,4 млн.
Зі зрозумілих причин подробиці повного пакета допомоги, доставлення та іншу інформацію не розкривають.
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