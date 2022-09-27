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Фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією

27 вересня, 2022 вiвторок
21:30
Світ На фінсько-російському кордоні

Через "останні зміни в безпеці" та масове бажання росіян якнайшвидше виїхати з РФ фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією

Про це з посиланням на фінські ЗМІ пише Politico

Прикордонна служба Фінляндії ініціювала побудову фізичного бар’єру на кордоні з Росією через "останні зміни в безпеці". Йдеться про масове бажання російських чоловіків призовного віку уникнути оголошеної Путіним минулої середи "часткової мобілізації" та виїхати з РФ. Зокрема, за минулі вихідні кордон з Фінляндією перетнули близько 17 000 росіян. А це  на 80 відсотків більше, ніж за попередні.

Як наголосив фінській пресі начальник прикордонної служби Пасі Костамоваара, паркан мав би мати протяжність  від 130 до 260 кілометрів та охопити від 10 до 20 відсотків східного кордону Фінляндії. Відтак це будівництво  вартуватиме країні сотень мільйонів євро.

Фіни вважають, що хоча незаконні перетини наразі не є "широко поширеним явищем", утім обмеження на перетин кордону чи з російської, чи з фінської сторони можуть змінити ситуацію. Зокрема, від початку вересня Фінляндія скоротила кількість туристичних віз для росіян на 90%.

Однак у короткостроковій перспективі ініціатива зведення такого бар’єру на фінсько-російському кордоні навряд чи щось змінить. Навіть якщо уряд дасть їй зелене світло,  будівництво займе два-три роки.

  • Уряд Республіки Польща планує у цьому році встановити на кордоні з Калінінградською областю електричний паркан

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