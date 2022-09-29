Фінляндія в ніч на 30 вересня планує закрити кордон для російських туристів, - ЗМІ

Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat.

Зазначається, що нові прикордонні правила мають набути чинності вже в ніч на 30 вересня, якщо уряд не змінить вже попередньо узгоджений графік на своєму засіданні 29 вересня.

За попередніми оцінками, приїзд росіян до Фінляндії, можливо, зменшиться до половини від нинішнього рівня, але оцінити ефект складно, бо він може бути меншим.

Уряд оголосить про рішення на пресконференції після засідання Урядової ради згодом.

За інформацією газети, нова політика нагадує прикордонну практику епохи коронавірусу, за винятком того, що обмеження на в'їзд в країну стосуються лише росіян і підстави для відмови у в'їзді в країну інші.

Хоч кордон буде закритий для росіян, але в країну все ще можна потрапити з багатьох особливих причин. На практиці кордон закритий тільки для туристів.

Як і раніше, росіяни зможуть здійснювати візити за сімейними обставинами. Також вони зможуть в'їжджати до Фінляндії для навчання та виконання необхідних робіт. Серед особливих груп - дипломати. У списку є й інші підстави. За ними, в країну можуть в'їхати, наприклад, представники опозиції.

До всіх пасажирів буде застосовуватися індивідуальний підхід.

У паспорті робитиметься запис про відмову у в'їзді в країну і, на власний розсуд, анулюється віза, якщо підстави для її дії закінчилися згідно з новим регламентом.

Це означає, що візи росіян, які приїжджають до Фінляндії як туристи, по суті, визнаються недійсними. У цьому випадку мандрівник більше не може в'їхати на територію ЄС, наприклад, з боку кордону іншої країни Шенгенської зони з візою, виданою Фінляндією.

Фінляндія була єдиною країною ЄС, через сухопутний кордон якої російські туристи потрапляли до інших країн Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували в'їзд російських туристів раніше у вересні.

9 вересня, Рада ЄС ухвалила повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня.

13 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили оформлювати туристичні візи громадянам Росії.

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