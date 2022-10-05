Фінляндія готує 9-й пакет військової допомоги Україні, - глава міноборони Кайкконен
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги для України й він "навряд чи буде останнім"
Про це Кайкконен сказав під час засідання у парламенті Фінляндії.
"Новий пакет допомоги навряд чи буде останнім. Ми повинні бути готові підтримувати Україну ще довгий час", - сказав Кайкконен.
За словами міністра, рішення про відправлення буде ухвалено найближчим часом. При цьому підготовка до посилання дев'ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення.
Відомо, що загальна вартість попередніх пакетів фінської допомоги оцінюється майже в 93 мільйони євро.
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