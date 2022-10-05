Фінляндія готує 9-й пакет військової допомоги Україні, - глава міноборони Кайкконен

Про це Кайкконен сказав під час засідання у парламенті Фінляндії.

"Новий пакет допомоги навряд чи буде останнім. Ми повинні бути готові підтримувати Україну ще довгий час", - сказав Кайкконен.

За словами міністра, рішення про відправлення буде ухвалено найближчим часом. При цьому підготовка до посилання дев'ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення.

Відомо, що загальна вартість попередніх пакетів фінської допомоги оцінюється майже в 93 мільйони євро.

27 вересня, через "останні зміни в безпеці" та масове бажання росіян якнайшвидше виїхати з РФ, фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією.

29 вересня повідомлялося, що влада Фінляндії закриє державний кордон для російських туристів у ніч з 29 на 30 вересня, але є ряд винятків, в країну можуть в'їхати, наприклад, представники опозиції.

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