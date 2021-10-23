Європа може погодитися на запуск "Північного потоку-2" без сертифікації, - Зеркаль
Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль попередила про ризик запуску російського газопроводу "Північний потік-2" без сертифікації у ЄС
Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода.
На думку Зеркаль, існує ризик, що Європа може погодитися на запуск "Північного потоку-2" без сертифікації.
"Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти розв’язання цієї кризи, то, можливо, й ризикне. Наприкінці наступного тижня буде зустріч на рівні G20. І також буде обговорюватися, як будуть країни долати цей енергетичний виклик", - сказала Зеркаль.
Вона додала, що Росія завжди користується кризовими ситуаціями.
"І цей рerfect storm, який зараз ми бачимо, використаний Путіним дуже добре. За перше півріччя цього року "Газпром" заробив понад 10 млрд. Це тільки за перше півріччя. А за друге півріччя – я думаю, що це взагалі якісь цифри, які ми собі ще не уявляємо", - зазначила Зеркаль.
- Нагадаємо, 23 жовтня Зеркаль заявила, що усім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку.
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