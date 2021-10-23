Усім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку, - Зеркаль

Про це у суботу, 23 жовтня 2021 року, на Радіо Свобода заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, інформує Еспресо.TV.



"Насправді знижка запропонована всім, хто готовий постачати через Україну газ понад законтрактовані обсяги. І Україна готова надати додаткових обсягів у тих межах, в яких здатна прокачати українська газотранспортна система", – сказала вона.

За даними радниці міністра, наразі рівень газу в європейських сховищах становить 86% від норми.



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"А рівень газу в газосховищах "Газпрому" - це 25%. І якщо "Газпром" є свідомий того, що в нього є газ, а це не просто слова, то в них є можливості заповнити свої газові сховища і також забезпечити Європу тим газом, який вони говорили, що готові качати через «Північний потік-2» і не давити, не шантажувати цим Європу", - пояснила вона.



Кажучи про те, наскільки для України економічно вигідно транспортувати газ за нижчою ціною, Зеркаль вказала на те, що йдеться не так про економіку, як про політику.



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"Цю дискусію почав Володимир Путін у прямому ефірі. І тому за тих обставин, які зараз існують, це питання вже балансування інтересів. Дійсно, "Нафтогазу" доведеться витратити певні кошти, які вони мали б отримати. Але ці кошти залишаться в України і їх отримає Оператор газотранспортної системи, а по-друге, можливо, ми потім зможемо забезпечити надання "Нафтогазу" якихось "зелених грантів", які допоможуть тому ж самому "Нафтогазу" перейти на біопаливо, або ще щось побудувати зелене", - припустила урядовиця.

Водночас Зеркаль зазначила, що в президента Росії є шанси відмовитися від пропозиції, тому що "він маніпулює, і немає межі його маніпуляції".

Згідно із останньою заявою секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова, Кабміну і НАК "Нафтогаз" доручено визначити умови для додаткового транзиту до ЄС щонайменше 55 млрд кубометрів газу на рік.





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