Зеленський звинуватив Росію у "газовій агресії" проти ЄС із метою змусити відмовитися від європейських цінностей

Про це Зеленський заявив агентству AFP, передає "Укрінформ".



"Ми є свідками штучної кризи, мета якої очевидна: примусити Європу відмовитися від своїх цінностей", - сказав Зеленський.



Читайте також. Боррель назвав причини, які заважають Єврокомісії заборонити "Північний потік-2"



Президент України назвав дії РФ "справжньою газовою агресією проти ЄС" і наголосив на необхідності погодженої реакції країн-членів блоку.



На думку Зеленського, для протидії російському газовому шантажу ЄС слід співпрацювати з Україною.



"Україна має що запропонувати європейським партнерам. Наявних потужностей прокачування газу через Україну досить не лише, аби нормалізувати чинну ситуацію, але й захистити Європу від подібних цінових коливань у майбутньому", - заявив Зеленський.



Президент України нагадав, що Росія раніше неодноразово вдавалася до газового шантажу проти України.



"Тепер настала черга Європи познайомитися із концепцією газової війни", - додав Зеленський.