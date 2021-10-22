Зеленський звинуватив Росію у "газовій агресії" проти ЄС із метою змусити відмовитися від європейських цінностей
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо спровокувала енергетичну кризу в Європі, користуючись своїми можливостями постачальника газу
Про це Зеленський заявив агентству AFP, передає "Укрінформ".
"Ми є свідками штучної кризи, мета якої очевидна: примусити Європу відмовитися від своїх цінностей", - сказав Зеленський.
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Президент України назвав дії РФ "справжньою газовою агресією проти ЄС" і наголосив на необхідності погодженої реакції країн-членів блоку.
На думку Зеленського, для протидії російському газовому шантажу ЄС слід співпрацювати з Україною.
"Україна має що запропонувати європейським партнерам. Наявних потужностей прокачування газу через Україну досить не лише, аби нормалізувати чинну ситуацію, але й захистити Європу від подібних цінових коливань у майбутньому", - заявив Зеленський.
Президент України нагадав, що Росія раніше неодноразово вдавалася до газового шантажу проти України.
"Тепер настала черга Європи познайомитися із концепцією газової війни", - додав Зеленський.
- Нагадаємо, раніше ціна на газ в Європі встановила новий рекорд, перевищивши $1600 за тисячу кубометрів.
- У Кремлі заявили про наявність потенціалу для нарощування транзиту газу до ЄС в обхід України.
- Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що РФ використовує ситуацію зі зростанням цін на газ для політичного тиску на ЄС.
- У Молдові через нестачу газу запровадили надзвичайний стан.
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