У Молдові через нестачу газу запровадили надзвичайний стан

Рішення про надзвичайний стан ухвалив парламент країни, повідомляє "Радіо Свобода".



"Ми зіткнулися з критичною ситуацією", - сказала народним депутатам прем'єрміністерка Молдови Наталія Гаврилиця.



Очільниця уряду пояснила, що запровадження надзвичайного стану "дозволить закуповувати необхідний обсяг природного газу з інших джерел".



Гаврилиця звинуватила компанію Moldovagaz, основним акціонером якої є "Газпром", у недотриманні слова щодо надання потрібного обсягу газу. У компанії це звинувачення відкидають.



Прем'єрміністерка Молдови висловила вдячність Україні та Румунії за постачання газу та заявила, що Молдова шукатиме постачальника в ЄС.



Надзвичайний стан у Молдові запроваджено до 20 листопада.



Контракт Молдови з "Газпромом" сплив наприкінці вересня, після чого російський монополіст продовжив контракт до кінця жовтня, піднявши ціну з $550 до $790 за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Молдова звернулася до України з проханням допомогти подолати газову кризу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb