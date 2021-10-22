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У Молдові через нестачу газу запровадили надзвичайний стан

22 жовтня, 2021 п'ятниця
22:33
Суспільство Молдова

Молдова запровадила 30-денний надзвичайний стану в енергетичному секторі через дефіцит газу, спровокований невдалими перемовинами з російським "Газпромом"

Рішення про надзвичайний стан ухвалив парламент країни, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми зіткнулися з критичною ситуацією", - сказала народним депутатам прем'єрміністерка Молдови Наталія Гаврилиця.

Очільниця уряду пояснила, що запровадження надзвичайного стану "дозволить закуповувати необхідний обсяг природного газу з інших джерел".

Гаврилиця звинуватила компанію Moldovagaz, основним акціонером якої є "Газпром", у недотриманні слова щодо надання потрібного обсягу газу. У компанії це звинувачення відкидають.

Прем'єрміністерка Молдови висловила вдячність Україні та Румунії за постачання газу та заявила, що Молдова шукатиме постачальника в ЄС.

Надзвичайний стан у Молдові запроваджено до 20 листопада. 

Контракт Молдови з "Газпромом" сплив наприкінці вересня, після чого російський монополіст продовжив контракт до кінця жовтня, піднявши ціну з $550 до $790 за тисячу кубометрів.

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Новини
Молдова
російський газ
надзвичайний стан
дефіцит газу
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