Європа технологічно надто залежна від Китаю, - прем'єр-міністерка Фінляндії

Про це повідомляє Reuters.

Санна Марін, яка виступала на щорічній події Slush, присвяченій стартапам, також зазначила, що Європі слід побоюватися такої залежності.

"Давайте будемо чесними, у нас уже є вразливі місця. Ми бачимо це, коли дивимося на мікросхеми чи напівпровідники, ми занадто залежні", - сказала вона.

За словами Марін, Європі вже треба винести уроки зі свої залежності від російських енергоресурсів. Вона нагадала, що це призвело до теперішньої енергетичної кризи в Європі, а також браку медичних товарів, який спостерігався під час пандемії коронавірусу.

Прем'єр-міністерка Фінляндії зазначила, що країнам Європи варто впевнитися в тому, що вони мають можливості та знання для створення схожих технологій. Це потрібно для того, щоб позбавитися залежності від Китаю та інших авторитарних країн, які мають інакші від демократичних країн цінності та логіка. Марін закликала Європу більше інвестувати у власний розвиток технологій, зокрема штучний інтелект і квантові обчислення.

"Мене справді хвилює ця технологічна частина, тому що я боюся, що ми робимо ті самі помилки з технологіями та цифровими рішеннями, а також із сировиною, необхідною для створення цих технологій", - наголосила вона.

17 листопада стало відомо, що уряд Фінляндії надасть Україні найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабної війни.