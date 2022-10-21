В ЄС найвища інфляція за всю історію існування Союзу.

Працівники вимагають підняття заробітних плат пропорційно інфляції.

Якщо це зробити, то:

а) інфляція зростатиме далі, бо сьогодні її серед іншого гальмує купівельна спроможність;

б) це тиснутиме на бізнес та збільшуватиме кількість закритих підприємств, оскільки з інших боків на бізнес вже тиснуть ціни на енергоресурси, що зросли в кілька разів, та підняття центробанками облікових ставок.

Якщо не підняти зарплат, люди вийдуть на вулиці та підуть за політиками-популістами.

Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель, Фіала, Макрон, Шольц… у кожній європейській столиці щодня іде активна дискусія між урядами, працівниками та роботодавцями

Чи знайдуть вони компроміс, чи почують один одного, чи зрозуміють наскільки важлива єдність не тільки між країнами ЄС, а й всередині європейських суспільств… Це тест на виживання, який зараз потрібно здати Європі.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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