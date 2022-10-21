Європа: тест на інфляцію
Якщо не підняти зарплат, люди вийдуть на вулиці та підуть за політиками-популістами
В ЄС найвища інфляція за всю історію існування Союзу.
Працівники вимагають підняття заробітних плат пропорційно інфляції.
Якщо це зробити, то:
а) інфляція зростатиме далі, бо сьогодні її серед іншого гальмує купівельна спроможність;
б) це тиснутиме на бізнес та збільшуватиме кількість закритих підприємств, оскільки з інших боків на бізнес вже тиснуть ціни на енергоресурси, що зросли в кілька разів, та підняття центробанками облікових ставок.
Якщо не підняти зарплат, люди вийдуть на вулиці та підуть за політиками-популістами.
Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель, Фіала, Макрон, Шольц… у кожній європейській столиці щодня іде активна дискусія між урядами, працівниками та роботодавцями
Чи знайдуть вони компроміс, чи почують один одного, чи зрозуміють наскільки важлива єдність не тільки між країнами ЄС, а й всередині європейських суспільств… Це тест на виживання, який зараз потрібно здати Європі.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).
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