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Європарламент не знайшов підстав для розмороження процесу вступу Туреччини до ЄС

7 червня, 2022 вiвторок
20:48
Світ Європарламент

Європарламент не може відновити переговори про приєднання Туреччини до Євросоюзу через відсутність прогресу у реформах

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"У ці важкі часи цінності та принципи, що лежать в основі будь-якого процесу вступу до ЄС, не можуть відходити на другий план за будь-яких геополітичних обставин. Ось чому парламент - і я сподіваюся, що всі інститути ЄС - не мовчатимуть перед нинішньою авторитарною спіраллю, в яку занурюється країна", - сказав на пленарній сесії у Страсбурзі доповідач Начо Санчес Амор.

За його словами, "якщо не буде жодних змін, я не бачу, як процес (підготовки) вступу зміг би проіснувати ще п'ять років".

У доповіді, схваленій 448 голосами "за" зазначається, що, незважаючи на заяви Туреччини про мету вступити до ЄС, протягом двох років країна порушувала свої зобов'язання щодо процесу приєднання.

Автори документи відзначили "тривале погіршення ситуації з правами людини".

"Вітаючи готовність Туреччини виступити посередником у війні Росії проти України, депутати Європарламенту підтримують життєво важливе значення доброї співпраці у галузі зовнішньої політики та безпеки в нинішніх складних умовах, а також вітають тверду відданість країни позиціям НАТО та ЄС", - повідомляють у ЄП.

Депутати Європарламенту закликали уряд Туреччини "в дусі доброї волі розглянути заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО та утримуватися від будь-якого невиправданого тиску в цьому процесі".

Загалом, на думку євродепутатів, "парламент не може обґрунтувати зміни своєї позиції щодо офіційного призупинення переговорів із Туреччиною щодо вступу до ЄС".

  • 20 лютого 2019 року комітет Європейського парламенту проголосував за призупинення переговорів про вступ, що викликало критику з боку уряду Туреччини.

переговори
Європарламент
Туреччина
вступ в ЄС
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