Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною на рік, - Йозвяк

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік", - написав він.

Йозвяк додав, що за проголосували 537 парламентарів, проти - 42. Водночас утрималися від голосування 38 членів парламенту.