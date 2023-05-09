Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною на рік, - Йозвяк
У вівторок, 9 травня, Європейський парламент ще на рік продовжив безмитну торгівлю з Україною
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік", - написав він.
Йозвяк додав, що за проголосували 537 парламентарів, проти - 42. Водночас утрималися від голосування 38 членів парламенту.
- 27 квітня комітет з міжнародної торгівлі Європарламенту в четвер підтримав призупинення ще на рік імпортних мит ЄС на український експорт для підтримки економіки країни.
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