Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.

"Хорватія готова приєднатися до Шенгенської зони вільного пересування. Вона виконала усі необхідні умови. Впевнений, що це буде ще одна історія успіху європейської інтеграції", - сказав після голосування депутат Європарламенту Пауло Ранжел, перемовник щодо вступу Хорватії до Шенгенської зони.

"Тепер я наполегливо закликаю держави-члени ЄС якнайшвидше дати "зелене світло" приєднанню Хорватії до Шенгенської зони для скасування внутрішнього прикордонного контролю до кінця цього року. Надання Хорватії статусу Шенгенської зони, коли вона також приєднується до євро 1 січня 2023 року, а також приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену посилає сильний сигнал Західним Балканам про їхні майбутні прагнення в ЄС", - сказав Рангель.

Остаточне офіційне рішення про скасування внутрішнього контролю для Хорватії тепер має бути прийняте одноголосно державами-членами ЄС, які входять до Шенгенської зони.

Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени ЄС дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони вже на початку 2023 року.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb