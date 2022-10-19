Про це передає пресслужба ЄП.

Відповідну резолюцію ЄП ухвалив 547 голосами, 49 депутатів висловилися проти, утрималися 43.

У документі йдеться, що Рада ЄС має ухвалити рішення про інтеграцію Румунії та Болгарії до Шенгенської зони до кінця 2022 року. Це має забезпечити скасування перевірок людей на внутрішніх кордонах обох країн починаючи з 2023 року.

За словами євродепутатів, Румунія та Болгарія протягом кількох років виконали всі необхідні умови, проте Рада ЄС досі не спромоглася ухвалити рішення щодо їх інтеграції. Збереження внутрішнього прикордонного контролю є дискримінаційним і має серйозні наслідки для життя європейських громадян, особливо мобільних працівників, зазначається в резолюції.

Зазначається, що перешкоджання імпорту, експорту та вільному переміщенню товарів у вантажних портах підриває функціонування внутрішнього ринку ЄС.

Нині всі країни-члени ЄС, крім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, є частиною Шенгенської зони, а також низка країн, що не входять у ЄС, як-от Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Інтеграція нових країн до Шенгену потребує одностайного рішення Ради ЄС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb