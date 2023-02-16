Європарламент заборонив з 2035 року продавати у ЄС дизельні та бензинові авто
Депутати Європарламенту проголосували за поступову відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння пасажирським транспортом з 2035 року
Про це йдеться на сайті ЄП.
Нові автомобілі та мікроавтобуси не матимуть дозволу на викиди з 2035 року. Таким чином, відтоді реєстрацію нових бензинових та дизельних автомобілів у ЄС буде заборонено.
Тобто нові машини з ДВС теоретично продавати можна, але вони не повинні використовувати традиційне паливо, тільки варіанти без шкідливих викидів.
Нове законодавство встановлює шлях до нульових викидів CO2 для нових легкових та легких комерційних автомобілів у 2035 році (мета для всього автопарку ЄС – скоротити викиди CO2 від нових автомобілів та мікроавтобусів на 100% порівняно з 2021 роком).
Проміжні цілі скорочення викидів до 2030 року встановлено на рівні 55% для легкових автомобілів та 50% для фургонів.
До 2025 року Комісія надасть методологію оцінки та звітності щодо викидів CO2 протягом повного життєвого циклу легкових автомобілів та мікроавтобусів, що продаються на ринку ЄС, разом із законодавчими пропозиціями.
- Нагадаємо, у грудні Верховна Рада підтримала законопроєкт про розвиток електрозарядної інфраструктури в Україні.
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