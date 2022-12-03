Верховна Рада підтримала законопроєкт про розвиток електрозарядної інфраструктури

Про це на фейсбуці повідомив Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП.

Парламентом прийнято законопроєкт № 8172 "Про розвиток електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів".

Згідно з документом, у великих українських містах збільшиться кількість електробусів, встановлена їхня мінімальна частка в автобусних парках.

"Проєкт закону націлений на створення умов для поширення використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, розвитку інфраструктури зарядних станцій, а також зменшення залежності України від імпорту енергетичних ресурсів та захист довкілля", - зазначається у повідомленні.

До 2027 року в містах із населенням більш як 250 тис. людей кількість електробусів в автопарках повинна бути не менш як 25%, а до 2030 року - щонайменше 50%.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що Енергоатом та Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки увійдуть у державно-приватний консорціум з розробок для малих модульних реакторів. Спільні напрацювання мають прискорити "зелений перехід" України після перемоги.

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