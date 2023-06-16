Європарламет закликає Зеленського не підписувати містобудівну "реформу" Шуляк

"Застереження Європарламенту щодо 5655 — це чіткий сигнал Офісу президента. Низка громадських організацій об’єдналася, щоб протистояти цьому неякісному документу, який протягнули завдяки голосам ексОПЗЖ наприкінці 2022 року. Рух ЧЕСНО оголосив голосування маркерним. Всі нардепи, хто голосував за цей ганебний проєкт, отримали запис у "Політхабі". Відбудова має відбуватися за чесними правилами", — наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Документ обмежує права місцевих громад, органи місцевого самоврядування втрачають можливість запроваджувати особливі умови в містобудівну документацію, які б враховували місцеву архітектурну, історичну, екологічну специфіку. Закон також не пройшов перевірку на корупційні ризики від НАЗК, — пояснює народний депутат Микола Княжицький. Він також голосував проти Законопроєкту ще в грудні 2022 року.

"Цей законопроєкт враховує лише лобістські інтереси забудовників, а громадянське суспільство не почуто. Вони ніби то наділяються повноваженнями створювати власні органи, але вони мають виключно факультативний характер, і забудовник може не звертатися до цих органів. Фактично, він створює приватні ДАБІ, які дозволять самим забудовникам визначати, як і що будувати. Фракція ЄС не голосувала за цей закон. Але було 228 голосів за. Хто ці люди? Хто дав 3 голоси, які і вирішили долю закону? Вивчайте результати голосування", - сказав Княжицький.



