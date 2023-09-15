Європейський регулятор оштрафував TikTok на $368 млн: у чому причина
Європейський регулятор у п'ятницю, 15 вересня, оштрафував TikTok на $368 млн за недотримання захисту конфіденційності даних дітей
Про це пише AP.
Комісія із захисту даних Ірландії, яка є провідним регулятором у сфері захисту персональних даних для великих технологічних компаній, заявила, що соцмережу TikTok оштрафували за порушення, що датуються другою половиною 2020 року.
У ході розслідування було встановлено, що під час реєстрації підлітків на платформі TikTok за замовчуванням встановлював налаштування, які робили їхні акаунти публічними, що дозволяло будь-кому переглядати та коментувати відео підлітків. Крім цього, внаслідок таких налаштувань до соцмережі могли отримати доступ діти віком до 13 років, хоча їм це заборонено.
Водночас представники платформи заявили, що компанія не згодна з цим рішенням, "особливо з розміром накладеного штрафу". Там наголосили, що критика регулятора стосувалася функцій і налаштувань трирічної давнини, до яких TikTok вніс зміни задовго до початку розслідування у вересні 2021 року. Зокрема усі облікові записи підлітків до 16 років були зроблені приватними.
- 4 квітня управління комісара з питань інформації Великої Британії (ICO) оголосило про покарання TikTok на 12,7 млн фунтів стерлінгів за використання даних дітей без згоди батьків.
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