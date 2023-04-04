Про це інформує The Independent.

"Існують закони, які забезпечують таку ж безпеку наших дітей у цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів", - каже уповноважений з питань інформації Великобританії Джон Едвардс.

У ICO стверджували, що китайська соцмережа TikTok не змогла отримати згоду батьків для приблизно 1,4 мільйона дітей у Британії до 13 років, які використовують платформу.

"Як наслідок, діти отримали доступ до платформи, а TikTok збирав і використовував їхні персональні дані", - додав Едвард.

Повідомляється, що китайська соцмережа, можливо, використовувала дані неповнолітніх для їх відстеження та транслювання шкідливого, неприйнятного контенту.

"TikTok повинен був працювати краще. Наш штраф у розмірі 12,7 млн фунтів стерлінгів відображає серйозні наслідки, які могли мати їхні невдачі. Вони не зробили достатньо, щоб перевірити, хто користується їхньою платформою, або вжити достатніх заходів, щоб видалити неповнолітніх дітей, які використовували їхню платформу", - заявив Едвардс.