Про це інформує Шведське радіо.

Рішення заборонити TikTok ухвалили через погіршення зовнішньої ситуації та розвідувальною загрозою для сил оборони Швеції.

"Існують різні ризики, пов'язані зі встановленням цього додатку", - сказала речниця збройних сил Швеції Гуна Грауфельд.

Повідомляється, що додаток китайської компанії збирає дані користувачів – і це викликало занепокоєння, що уряд тієї країни може отримати доступ секретної інформації.

Тепер військовослужбовці Швеції не можуть завантажувати TikTok на робочі телефони, а ті, хто вже має додаток повинні видалити його.