Збройні сили Швеції заборонили співробітникам користуватися TikTok з робочих телефонів
Співробітникам шведських збройних сил заборонили використовувати соціальну мережу TikTok на своїх робочих телефонах
Про це інформує Шведське радіо.
Рішення заборонити TikTok ухвалили через погіршення зовнішньої ситуації та розвідувальною загрозою для сил оборони Швеції.
"Існують різні ризики, пов'язані зі встановленням цього додатку", - сказала речниця збройних сил Швеції Гуна Грауфельд.
Повідомляється, що додаток китайської компанії збирає дані користувачів – і це викликало занепокоєння, що уряд тієї країни може отримати доступ секретної інформації.
Тепер військовослужбовці Швеції не можуть завантажувати TikTok на робочі телефони, а ті, хто вже має додаток повинні видалити його.
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- Президента Володимира Зеленського просять заборонити в Україні TikTok – сервіс для створення та перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії ByteDance.
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