Про це у твіттері написав сенатор від Республіканської партії Джош Хавлі.

"TikTok - це запасний вхід Китаю до життів американців. Він наражає на небезпеку приватність наших дітей та їх психічний стан", - написав він.

Хавлі зазначив, що у грудні 2022 року конгрес США уже заборонив використовувати застосунок на всіх службових пристроях. Тепер сенатор планує внести новий законопроєкт про повну заборону TikTok на національному рівні. Утім коли саме це буде зроблено, Хавлі не уточнив.

13 грудня стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.

28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.

6 січня TikTok зупинив процес найму консультантів, які б допомогли компанії реалізувати потенційну угоду про безпеку зі Сполученими Штатами.