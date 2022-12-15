Сенат США підтримав заборону використання TikTok на урядових пристроях
Сенат США в середу одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду
Про це повідомляє The Hill.
"Закон про заборону TikTok на урядових пристроях", представлений сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, підтримали всі члени сенату.
"TikTok – це троянський кінь Комуністичної партії Китаю. Це серйозна загроза безпеці для Сполучених Штатів. (...)Штати по всій території США забороняють TikTok на урядових пристроях. Настав час Джо Байдену і демократам допомогти зробити те саме", - цитує видання. заяву Хоулі.
Тепер законопроєкт має надійти на голосування до палати представників, а потім на підпис президенту США Джо Байдену.
Зазначається, що загалом тринадцять штатів США вжили заходів проти TikTok, який належить компанії ByteDance, що базується у Китаї.
На думку американської влади, програма TikTok може використовуватися урядом Китаю для збору даних користувачів США.
- Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що в обидві палати Конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok.
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