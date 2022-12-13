В обидві палати Конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok

Документ опублікував на своєму сайті американський сенатор, республіканець від штату Флорида Марко Рубіо.

У ньому також закладена можливість введення санкцій проти медіакомпаній, підконтрольних Венесуелі, Ірану, Китаю, КНДР, Кубі або Російської Федерації.

Законопроект націлений на "захист американців від загрози з боку низки ворожих держав", пов'язаний з використанням "існуючих або можливих у майбутньому компаній у сфері соціальних мереж".

Ініціативу розробили Рубіо, а також члени Палати представників Конгресу США Майк Галлахер, республіканець від штату Вісконсін, та демократ від штату Іллінойс Раджа Крішнамурті.

Як заявляють автори законопроекту, за допомогою соцмереж ворожі держави можуть "контролювати американців або вести спостереження за ними, збирати про них важливі відомості, здійснювати кампанії щодо впливу, поширювати пропаганду, запроваджувати цензуру".

Ініціатори наголошують, що у Сполучених Штатах слід заборонити використання TikTok, тому що соцмережа може використовувати у своїх інтересах Комуністична партія Китаю.

За допомогою TikTok "щодня збирають дані про десятки мільйонів американців – дітей та дорослих", – зазначив Рубіко. Заборону пропонується запровадити і щодо компанії ByteDance, якій належить TikTok.

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