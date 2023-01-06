Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

TikTok заморозив процес найму робітників, які б працювали над контролем виконання компанії безпекової угоди зі Сполученими Штатами.

Зазначається, що соцмережа TikTok, яка належить китайському технологічному конгломерату ByteDance, протягом останніх трьох років намагалася запевнити Вашингтон, що Комуністична партія Китаю або будь-яка інша організація, підпорядкована їй, не може отримати доступ до особистих даних громадян США і не може маніпулювати їхнім вмістом

Між представниками США та TikTok тривають переговори щодо безпекової угоди, остання розробила програму, аби запевнити урядовців Сполучених Штатів у виконанні домовленостей.

Програма передбачає наймання стороннього монітора, інспектора первинного програмного коду та трьох аудиторів. Так, це має гарантувати, що дані користувачів із США на чинних серверах TikTok будуть видалені.

"Рішення TikTok призупинити прийом на роботу було прийнято після визнання в грудні того, що деякі зі співробітників компанії неправомірно отримали доступ до даних користувачів платформи, двох журналістів, намагаючись визначити джерело витоку інформації в ЗМІ", - поінформували журналісти.

Нагадаємо, у грудні на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.

CEO розвідувального агентства Molfar Артем Старосєк заявив в етері еспресо, що прагнення заборонити TikTok в Америці викликане політичною конфронтацією між США та Китаєм, а також тим, що персональні дані можуть передаватися владі КНР.

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