Заборона TikTok для американських держслужбовців має політичний та безпековий аспекти, - СЕО розвідувального агентства
Прагнення заборонити TikTok в Америці викликане політичною конфронтацією між США та Китаєм, а також тим, що персональні дані можуть передаватися владі КНР
Про це в ефірі Еспресо заявив CEO розвідувального агентства Molfar Артем Старосєк.
"Думаю, тут може кілька напрямів. Перше - це політична конфронтація США і Китаю, яка відбувалась останні три роки. В принципі, цей додаток збирає досить багато персональних даних американців. Умовно, всі твої вподобання, коли увімкнений твій телефон, всі твої контакти. Я думаю, що там політичний момент є - китайці виграли щось на американському ринку. Друге - безпековий момент, те, що вони збирають досить багато даних про американців і передають це потім далі в Китай. А в Китаї,
звісно, ти завжди ділишся даними з державою", - вважає він.
- 13 грудня стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.
- 28 грудня стало відомо, що на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.
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