Про це в ефірі Еспресо заявив CEO розвідувального агентства Molfar Артем Старосєк.

"Думаю, тут може кілька напрямів. Перше - це політична конфронтація США і Китаю, яка відбувалась останні три роки. В принципі, цей додаток збирає досить багато персональних даних американців. Умовно, всі твої вподобання, коли увімкнений твій телефон, всі твої контакти. Я думаю, що там політичний момент є - китайці виграли щось на американському ринку. Друге - безпековий момент, те, що вони збирають досить багато даних про американців і передають це потім далі в Китай. А в Китаї,

звісно, ти завжди ділишся даними з державою", - вважає він.

13 грудня стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.

28 грудня стало відомо, що на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.