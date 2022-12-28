Членам палати представників США заборонили користуватися TikTok

Про це повідомляє "Голос Америки".

Усі законодавці палата представників та їхні співробітники 27 грудня отримали лист за підписом головного адміністративного директора палати (CAO) з вимогою видалити програму TikTok з офіційних пристроїв через проблеми у сфері безпеки.

Так, з усіма, хто вже має TikTok, зв'яжуться з приводу видалення програми, а майбутнє його завантаження забороняється.

Заборона практично аналогічна законопроєкту, який ось-ось має набути чинності, - про заборону використання програми TikTok на пристроях федерального уряду.

Це станеться, як тільки президент Джо Байден підпише найближчими днями законопроєкт про федеральний бюджет наступного фінансового року. У цьому законопроєкті, що забезпечує фінансування різних статей бюджету на суму 1,66 трильйона доларів, є положення про фінансування заходів щодо заборони застосування TikTok на федеральних пристроях.

Станом на минулий тиждень уряди 19 штатів вже заборонили додаток TikTok, що належить китайській компанії ByteDance Ltd, на робочих пристроях урядів цих штатів.

Очікується, що до кінця року заборона пошириться на всі урядові установи. У конгресі також вже звучали пропозиції запровадити загальнонаціональну заборону на китайську програму.

13 грудня стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.

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