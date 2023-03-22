Про це заявив генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу, передає Reuters.

За його словами, у додатку понад 150 мільйонів активних користувачів із США, що становить близько половини населення країни. Незабаром Шоу Зі Чу звітуватиме перед комітетом Палати представників з енергетики та торгівлі.

"Деякі політики почали говорити про заборону TiktTok. Тепер це може забрати TikTok у всіх 150 мільйонів. Наразі настав вирішальний момент для компанії", - сказав він.

Видання додає, критики TikTok побоюються, що його дані користувачів США можуть бути передані уряду Китаю через додаток, що належить китайській технологічній компанії ByteDance. Проте TikTok відкидає звинувачення у шпигунстві.