Це забере 150 млн користувачів, для TikTok настав вирішальний момент, - гендиректор компанії про можливу заборону застосунку в США
У США законодавці збирають підписи для того, щоб надати Джо Байдену повноваження заборонити TikTok в країні. У компанії кажуть, що через це "настав вирішальний момент"
Про це заявив генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу, передає Reuters.
За його словами, у додатку понад 150 мільйонів активних користувачів із США, що становить близько половини населення країни. Незабаром Шоу Зі Чу звітуватиме перед комітетом Палати представників з енергетики та торгівлі.
"Деякі політики почали говорити про заборону TiktTok. Тепер це може забрати TikTok у всіх 150 мільйонів. Наразі настав вирішальний момент для компанії", - сказав він.
Видання додає, критики TikTok побоюються, що його дані користувачів США можуть бути передані уряду Китаю через додаток, що належить китайській технологічній компанії ByteDance. Проте TikTok відкидає звинувачення у шпигунстві.
- 13 грудня стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.
- 6 січня TikTok зупинив процес найму консультантів, які б допомогли компанії реалізувати потенційну угоду про безпеку зі Сполученими Штатами.
- Вже наприкінці січня сенатор США запропонував повністю заборонити в країні TikTok. А законопроєкт про повну заборону TikTok на національному рівні планували внести на розгляд.
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