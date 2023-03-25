У Конгресі США відбулися слухання щодо заборони TikTok
У комітеті з енергетики та торгівлі Палати представників Конгресу США 23 березня відбулися слухання, у яких взяв участь генеральний директор TikTok Чу Шоу Цзи
Про це повідомляє CNN.
Вони пройшли на тлі обговорення ініціатив щодо повної заборони цієї соцмережі у Сполучених Штатах — прихильники такого рішення вважають, що TikTok може передавати дані про користувачів владі Китаю. Слухання тривало понад п'ять годин. Крім зв'язків з Пекіном, конгресмени звинувачували соцмережу в "негативному впливі" на дітей.
У своєму виступі Чу Шоу Цзи підкреслював своє сінгапурське походження та зв'язки зі США, а також той факт, що TikTok недоступний у материковому Китаї. Він також зазначив, що компанія з розумінням ставиться до побоювань щодо безпеки та "не намагається применшувати масштаб проблеми".
Як пише CNN, конгресмени сприйняли Чу Шоу Цзи з упередженням і під час слухань неодноразово перебивали його, щоб прямо заявити, що не вірять йому. Так, представниця республіканців Кеті Макморріс-Роджерс назвала TikTok "зброєю, яку китайська Комуністична партія використовує для маніпуляції та шпигунства".
Конгресмени також звинувачували Чу у "негативному впливі" TikTok на дітей. За твердженням демократа Френка Паллоне, алгоритми соцмережі рекомендують підліткам відео, які "створюють та посилюють стрес, пропагують самогубства, членошкідництво та розлади харчової поведінки". Республіканець Гас Біліракіс заявив, що у TikTok відсутня належна модерація контенту і що "ця технологія буквально веде людей до смерті".
У пресслужбі TikTok після слухань висловили розчарування тим, як вони проходили, заявивши, що Чу Шоу Цзи прийшов підготовленим для відповідей на запитання, але конгресмени замість почути його конструктивну позицію влаштували "політичний цирк".
На засіданні комітету Палати представників з міжнародних справ, що проходило 23 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає TikTok загрозою національній безпеці. Він ухилився від прямої відповіді на запитання, чи виступає його відомство за повну заборону соцмережі, проте наголосив, що передбачуваній загрозі "потрібно покласти край тим чи іншим чином".
Як зазначає Reuters, повна заборона TikTok у США, принаймні в найближчому майбутньому, малоймовірна, оскільки відповідне рішення Білого дому компанія напевно зможе оскаржити в суді як таке, що суперечить першій поправці до Конституції США, що гарантує свободу отримання інформації.
- Нагадаємо, 22 березня ген директор соцмережі заявив, що у США законодавці збирають підписи для того, щоб надати Джо Байдену повноваження заборонити TikTok в країні. У компанії кажуть, що через це "настав вирішальний момент".
- Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
- У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
- Міністерство оборони Данії заборонило своїм працівникам користуватися китайським застосунком TikTok через посилення заходів із кібербезпеки.
- 24 березня у Франції чиновникам заборонили користуватися TikTok і Netflix на робочих смартфонах.
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