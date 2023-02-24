Вищі органи ЄС заборонили посадовцям користуватися TikTok з міркувань безпеки
Дві найбільші керівні інституції Європейського Союзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки
Про це поінформували в Reuters із посиланням на підтвердження єврокомісара з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретона.
Журналісти зазначили, що TikTok, який належить китайській фірмі ByteDance, перебуває під пильною увагою урядів і регуляторів через побоювання, що уряд Китаю може використовувати його додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.
Так, два керівних органи ЄС заборонили співробітникам користуватися на телефонах платформою TikTok.
Тьєррі Бретон, який оголосив про заборону Європейською комісією, відмовився коментувати, чи мала Комісія будь-які інциденти, пов’язані з TikTok.
Він також заявив у четвер, що співробітники Ради ЄС, яка об’єднує представників держав-членів для визначення політичних пріоритетів, також повинні будуть видалити TikTok зі своїх особистих телефонів із доступом до послуг установи.
- 13 грудня 2022 року стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok. Згодом повідомили, що до Сенату США планують внести законопроєкт, який передбачає повну заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни.
- Депутати в Нідерландах хочуть також заборонити держслужбовцям використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах.
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