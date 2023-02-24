Вищі органи ЄС заборонили посадовцям користуватися TikTok з міркувань безпеки

Про це поінформували в Reuters із посиланням на підтвердження єврокомісара з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретона.

Журналісти зазначили, що TikTok, який належить китайській фірмі ByteDance, перебуває під пильною увагою урядів і регуляторів через побоювання, що уряд Китаю може використовувати його додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Так, два керівних органи ЄС заборонили співробітникам користуватися на телефонах платформою TikTok.

Тьєррі Бретон, який оголосив про заборону Європейською комісією, відмовився коментувати, чи мала Комісія будь-які інциденти, пов’язані з TikTok.

Він також заявив у четвер, що співробітники Ради ЄС, яка об’єднує представників держав-членів для визначення політичних пріоритетів, також повинні будуть видалити TikTok зі своїх особистих телефонів із доступом до послуг установи.