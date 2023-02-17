У Нідерландах хочуть заборонити держслужбовцям використовувати TikTok

Про це інформує NOS.

"Державні службовці в Нідерландах не повинні використовувати TikTok на робочих телефонах. Так вважає більшість представників парламенту", - ідеться у повідомленні.

Депутати занепокоєні якістю захисту даних і можливістю доступу до інформації в застосунку, оскільки його розробляли в Китаї. Вони побоюються, що дані користувачів можуть переглядати в китайському уряді.

Так депутатка партії D66 Зінд Деккер-Абдулазіз зазначає, що мовиться про "потенційно високі ризики для безпеки". Вона закликала проявити обережність і заборонити TikTok на робочих пристроях держслужбовців.

Своєю чергою депутат CDA (Християнсько-демократична партія) Еверт-Ян Слотвег закликав Нідерланди наслідувати приклад США.

"Ми не повинні бути наївними, треба йти шляхом американського уряду", - наголосив він.