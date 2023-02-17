У Нідерландах хочуть заборонити держслужбовцям використовувати TikTok
Депутати в Нідерландах хочуть заборонити держслужбовцям використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах
Про це інформує NOS.
"Державні службовці в Нідерландах не повинні використовувати TikTok на робочих телефонах. Так вважає більшість представників парламенту", - ідеться у повідомленні.
Депутати занепокоєні якістю захисту даних і можливістю доступу до інформації в застосунку, оскільки його розробляли в Китаї. Вони побоюються, що дані користувачів можуть переглядати в китайському уряді.
Так депутатка партії D66 Зінд Деккер-Абдулазіз зазначає, що мовиться про "потенційно високі ризики для безпеки". Вона закликала проявити обережність і заборонити TikTok на робочих пристроях держслужбовців.
Своєю чергою депутат CDA (Християнсько-демократична партія) Еверт-Ян Слотвег закликав Нідерланди наслідувати приклад США.
"Ми не повинні бути наївними, треба йти шляхом американського уряду", - наголосив він.
- 13 грудня 2022 року стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників СШ заборонили використання китайського відеододатка TikTok. Згодом повідомили, що до Сенату США планують внести законопроєкт, який передбачає повну заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни.
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