У Канаді держслужбовцям заборонили використовувати TikTok з міркувань безпеки
У понеділок, 27 лютого, у Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, цитує Reuters.
За його словами, уряд країни активно вивчає, як забезпечити безпеку канадців в інтернеті. Заборона використання може стати першим кроком.
"Це може бути перший крок, можливо, це єдиний крок, який нам потрібно зробити", - сказав Трюдо.
На його думку, заборона використання застосунку на робочих телефонах високопосадовців змусить задуматися про безпеки своїх даних й інших. Мовиться про звичайних канадців, приватних осіб і компанії.
Заборона набуває чинності з вівторка, 28 лютого. Федеральним службовцям також не дозволятимуть завантажувати TikTok у майбутньому. На цьому в заяві наголосила Рада фінансів Канади, яка контролює держуправління.
Президентка Казначейської ради Канади Мона Фортьє зазначила, що методи збору даних TikTok надають суттєвий доступ до вмісту телефону.
"Хоча ризики використання цієї програми очевидні, на цей момент у нас немає доказів того, що державна інформація була скомпрометована", - уточнила вона.
TikTok своєю чергою заявив, що розчарований цим рішенням. Проте згодом він випустив іншу заяву, у якій відзначив, що Канада заблокувала додаток лише після аналогічних дій в США та Євросоюзі. За словами представника застосунку, заборона була видана "без посилань на будь-яку конкретну проблему безпеки або звернення до нас із запитаннями".
- 13 грудня 2022 року стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok. Згодом повідомили, що до Сенату США планують внести законопроєкт, який передбачає повну заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни.
- Депутати в Нідерландах хочуть також заборонити держслужбовцям використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах.
- 24 лютого дві найбільші керівні інституції Європейського Союзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.59
Купівля 38.59Продаж 39.44
-
EUR
Купівля 40.35Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе