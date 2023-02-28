У Канаді держслужбовцям заборонили використовувати TikTok з міркувань безпеки

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, цитує Reuters.

За його словами, уряд країни активно вивчає, як забезпечити безпеку канадців в інтернеті. Заборона використання може стати першим кроком.

"Це може бути перший крок, можливо, це єдиний крок, який нам потрібно зробити", - сказав Трюдо.

На його думку, заборона використання застосунку на робочих телефонах високопосадовців змусить задуматися про безпеки своїх даних й інших. Мовиться про звичайних канадців, приватних осіб і компанії.

Заборона набуває чинності з вівторка, 28 лютого. Федеральним службовцям також не дозволятимуть завантажувати TikTok у майбутньому. На цьому в заяві наголосила Рада фінансів Канади, яка контролює держуправління.

Президентка Казначейської ради Канади Мона Фортьє зазначила, що методи збору даних TikTok надають суттєвий доступ до вмісту телефону.

"Хоча ризики використання цієї програми очевидні, на цей момент у нас немає доказів того, що державна інформація була скомпрометована", - уточнила вона.

TikTok своєю чергою заявив, що розчарований цим рішенням. Проте згодом він випустив іншу заяву, у якій відзначив, що Канада заблокувала додаток лише після аналогічних дій в США та Євросоюзі. За словами представника застосунку, заборона була видана "без посилань на будь-яку конкретну проблему безпеки або звернення до нас із запитаннями".