У Франції чиновникам заборонили користуватися TikTok і Netflix на робочих смартфонах
Державним службовцям у Франції заборонили встановлювати та використовувати низку розважальних додатків на робочих телефонах
Про це повідомляє міністр державної служби Станіслас Геріні у Twitter.
"Щоб гарантувати кібербезпеку наших адміністрацій і державних службовців, уряд вирішив заборонити розважальні застосунки, такі як TikTok, на професійних телефонах державних службовців", - написав Геріні.
За словами міністра, розважальні застосунки не мають достатнього рівня кібербезпеки та захисту даних для того, щоб бути розгорнутими на обладнанні адміністрацій. Він також додав, що заборона набирає чинності негайно і державні служби стежитимуть за її дотриманням.
За даними газети Le Figaro, обмеження торкнеться близько 2,5 млн чиновників. Повного списку заборонених застосунків поки не оприлюднили, проте відомо, що закон стосується TikTok, Netflix та Candy Crush.
Винятки будуть робити для професійних потреб, таких як комунікація адміністрації.
- Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
- У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
- Міністерство оборони Данії заборонило своїм працівникам користуватися китайським застосунком TikTok через посилення заходів із кібербезпеки.
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