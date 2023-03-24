Про це повідомляє міністр державної служби Станіслас Геріні у Twitter.

"Щоб гарантувати кібербезпеку наших адміністрацій і державних службовців, уряд вирішив заборонити розважальні застосунки, такі як TikTok, на професійних телефонах державних службовців", - написав Геріні.

За словами міністра, розважальні застосунки не мають достатнього рівня кібербезпеки та захисту даних для того, щоб бути розгорнутими на обладнанні адміністрацій. Він також додав, що заборона набирає чинності негайно і державні служби стежитимуть за її дотриманням.

За даними газети Le Figaro, обмеження торкнеться близько 2,5 млн чиновників. Повного списку заборонених застосунків поки не оприлюднили, проте відомо, що закон стосується TikTok, Netflix та Candy Crush.

Винятки будуть робити для професійних потреб, таких як комунікація адміністрації.