Міноборони Данії заборонило працівникам користуватися TikTok
Міністерство оборони Данії заборонило своїм працівникам користуватися китайським застосунком TikTok через посилення заходів з кібербезпеки
Про це інформує AP.
Так міноборони Данії заборонить використання програми в офіційних підрозділах. Причиною стало те, що застосунок запитував певні права на доступ до пристрою. Це створювало ризики для безпеки та можливості шпигунства.
"Співробітники повинні якнайшвидше видалити TikTok на службових телефонах та інших офіційних пристроях, якщо вони вже встановлювали його раніше", - ідеться в заяві міністерства.
Наразі невідомо, скільки працівників міноборони встановили собі застосунок. Також не зрозуміло, чи поширюється заборона на збройні сили.
Раніше парламент Данії також зобов'язав своїх працівників видалити TikTok.
- 13 грудня 2022 року стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеозастосунку TikTok. Згодом повідомили, що до Сенату США планують внести законопроєкт, який передбачає повну заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни.
- Депутати в Нідерландах хочуть також заборонити держслужбовцям використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах.
- 24 лютого дві найбільші керівні інституції Європейського Союзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки. Згодом це зробили й у Європейському парламенті.
- У понеділок, 27 лютого, у Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
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