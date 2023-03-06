Міноборони Данії заборонило працівникам користуватися TikTok

Про це інформує AP.

Так міноборони Данії заборонить використання програми в офіційних підрозділах. Причиною стало те, що застосунок запитував певні права на доступ до пристрою. Це створювало ризики для безпеки та можливості шпигунства.

"Співробітники повинні якнайшвидше видалити TikTok на службових телефонах та інших офіційних пристроях, якщо вони вже встановлювали його раніше", - ідеться в заяві міністерства.

Наразі невідомо, скільки працівників міноборони встановили собі застосунок. Також не зрозуміло, чи поширюється заборона на збройні сили.

Раніше парламент Данії також зобов'язав своїх працівників видалити TikTok.