Європарламент заборонив використання TikTok на службових пристроях
Європейський парламент у вівторок слідом за Європейською комісією та Радою ЄС заборонив використання соціальної мережі TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити додаток зі своїх телефонів
Про це повідомило видання Politico.
В електронному листі президентка Європарламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8000 працівників інституції про те, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв до 20 березня.
"У зв'язку з використанням платформи соціальних медіа TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами", – йдеться в повідомленні.
Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам і помічникам "наполегливо рекомендується" видалити TikTok зі своїх особистих пристроїв.
У TikTok немає активного офіційного акаунту Європарламенту, хоча один з акаунтів під назвою @europarl наприкінці 2019 року опублікував відео про установу. Крім того, в соцмережі присутні деякі політичні групи парламенту – наприклад правоцентристська Європейська народна партія та "ліві".
Також речник Європейської народної партії Педро Лопес заявив, що група не буде видаляти свій акаунт у TikTok, який має 50 тисяч підписників, і, навпаки, вважає за необхідне для Європарламенту створити офіційний акаунт на платформі, оскільки це корисний інструмент для боротьби з фейковими новинами.
- 13 грудня 2022 року стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеозастосунку TikTok. Згодом повідомили, що до Сенату США планують внести законопроєкт, який передбачає повну заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни.
- Депутати в Нідерландах хочуть також заборонити держслужбовцям використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах.
- 24 лютого дві найбільші керівні інституції Європейського Союзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
- У понеділок, 27 лютого, у Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
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