Європарламент заборонив використання TikTok на службових пристроях

Про це повідомило видання Politico.

В електронному листі президентка Європарламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8000 працівників інституції про те, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв до 20 березня.

"У зв'язку з використанням платформи соціальних медіа TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам і помічникам "наполегливо рекомендується" видалити TikTok зі своїх особистих пристроїв.

У TikTok немає активного офіційного акаунту Європарламенту, хоча один з акаунтів під назвою @europarl наприкінці 2019 року опублікував відео про установу. Крім того, в соцмережі присутні деякі політичні групи парламенту – наприклад правоцентристська Європейська народна партія та "ліві".

Також речник Європейської народної партії Педро Лопес заявив, що група не буде видаляти свій акаунт у TikTok, який має 50 тисяч підписників, і, навпаки, вважає за необхідне для Європарламенту створити офіційний акаунт на платформі, оскільки це корисний інструмент для боротьби з фейковими новинами.