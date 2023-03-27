У США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів TikTok

Про це заявив у себе в twitter речник палати представників США Кевін Маккарті.

"Дуже хвилює, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо – Китай має доступ до даних користувачів TikTok", - зазначив він.

Також за його словами, Палата представників США рухатиметься далі з ухваленням законів щодо захисту американців від "технологічних щупалець" Комуністичної партії Китаю.