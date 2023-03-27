У США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів TikTok
У США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства
Про це заявив у себе в twitter речник палати представників США Кевін Маккарті.
"Дуже хвилює, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо – Китай має доступ до даних користувачів TikTok", - зазначив він.
Також за його словами, Палата представників США рухатиметься далі з ухваленням законів щодо захисту американців від "технологічних щупалець" Комуністичної партії Китаю.
- 13 грудня стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.
- 6 січня TikTok зупинив процес найму консультантів, які б допомогли компанії реалізувати потенційну угоду про безпеку зі Сполученими Штатами.
- Вже наприкінці січня сенатор США запропонував повністю заборонити в країні TikTok. А законопроєкт про повну заборону TikTok на національному рівні планували внести на розгляд.
- 22 березня гендиректор соцмережі заявив, що у США законодавці збирають підписи для того, щоб надати Джо Байдену повноваження заборонити TikTok в країні. У компанії кажуть, що через це "настав вирішальний момент".
- 25 березня у комітеті з енергетики та торгівлі Палати представників Конгресу США 23 березня відбулися слухання, у яких взяв участь генеральний директор TikTok Чу Шоу Цзи.
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