Про це пише Bloomberg.

Генеральний суд заявив, що таке рішення прийнято з огляду "на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо твердій фактичній основі".

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України. Син Пшонки, Артем, на той час був депутатом від партії Януковича.

У своєму рішенні суд заявив, що не відомо, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

Видання зазначає, що оскарження санкцій в судах ЄС можуть тривати роками і рідко призводять до перемоги, оскільки Рада ЄС часто повторно ухвалює свої рішення після судових поразок.

Санкції проти Пшонки

Пшонка був генеральним прокурором України за часів Януковича, а коли режим експрезидента впав, Пшонка, його син та інші поплічники Януковича втекли з країни й наразі перебувають у розшуку в Україні. 22 лютого 2014 року Верховна Рада України висловила недовіру Пшонці, що й призвело до його відставки.

Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем, розкраданні, а після того, як він втік з України, активісти змогли потрапити в його будинок під Києвом, наповнений предметами розкоші, а також іконами та вазами. Деякі з них передано до Національного музею України.

Окрім того, у будинку експрокурора було знайдено його портрет у золотій рамі, на якому Пшонка був зображений як Цезар.

Янукович і його син залишаються в санкційному списку ЄС з 2014 року, навіть після кількох виграних апеляцій.