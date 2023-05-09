Про це інформує Reuters.

"У 2200 кілометрах на північний схід звідси Путін сьогодні демонструє своїх солдатів, танки та ракети. Нас не повинні лякати такі силові ігри! Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України - стільки, скільки буде потрібно!", - йдеться у промові Шольца, підготовленої для виступу у Європарламенті.