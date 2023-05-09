Європу не мають лякати демонстрації військових потужностей РФ, - Шольц
Європейський Союз не повинен боятися демонстрації Москвою військової могутності, а має продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно
Про це інформує Reuters.
"У 2200 кілометрах на північний схід звідси Путін сьогодні демонструє своїх солдатів, танки та ракети. Нас не повинні лякати такі силові ігри! Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України - стільки, скільки буде потрібно!", - йдеться у промові Шольца, підготовленої для виступу у Європарламенті.
- Канцлер Німеччини Шольц заявив, що із серпня Україна може розраховувати на отримання додаткових боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які передала Німеччина.
- Згідно зі списком переданих Україні озброєнь, що регулярно оновлюється на сайті уряду ФРН, Німеччина передала Україні 34 установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує до передачі ще три установки з 300 тисячами боєприпасів.
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