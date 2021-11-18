Євросоюз оновив "зелений список" країн: України в ньому немає
18 листопада був оновлений "зелений список" держав, громадяни яких можуть відвідувати Євросоюз
Про це повідомляють у Раді ЄС.
Європейський союз включив до "зеленого списку" Індонезію, однак Україна наразі в нього не входить.
Загалом до переліку безпечних держав належать: Кувейт, Південна Корея, Намібія, Перу, Уругвай, Нова Зеландія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Руанда, Саудівська Аравія, Аргентина, Австралія, Бахрейн, Колумбія, Чилі, Індонезія, Канада, Намібія, Йорданія, Китай (за умови підтвердження взаємності).
Країнам ЄС рекомендовано знімати обмеження на подорожі до особливих адміністративних районів Китаю - Гонконгу й Макао.
- Нагадаємо, 9 листопада Євросоюз виключив Україну з "зеленого списку" країн.
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