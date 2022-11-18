Євросоюз після вироку суду вимагає від Росії визнати відповідальність за аварію МН17

Про це йдеться в заяві Борреля.

"ЄС повторює свій заклик до Росії визнати свою відповідальність за цю трагедію і повною мірою співпрацювати з розслідуванням", - зазначив він.

Голова дипломатії Євросоюзу назвав рішення Гаазького окружного суду у справі про збитий малазійський літак рейсу МН17 над Донбасом у липні 2014 року "першим кроком на шляху встановлення істини".

Він нагадав, що Євросоюз неодноразово вимагав якнайшвидшого з’ясування обставин та проведення міжнародного розслідування, щоб пролити повне світло на авіакатастрофу. За словами Борреля, подібні акти насильства загрожують безпеці цивільної авіації та є грубим порушенням міжнародного миру та безпеки.

"Кримінальне розслідування щодо причетності інших осіб досі триває, як і справи проти російської держави в Європейському суді з прав людини та в Міжнародній організації цивільної авіації", - додав Боррель.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 7 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі - Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Їм дали довічне ув'язнення.

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