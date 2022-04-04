Facebook та Instagram почали блокувати хештеги #Bucha і #BuchaMassacre
Соціальні мережі Facebook та Instagram обмежили використання хештегів, які стосуються воєнних злочинів російських військових на Київщині
Про це повідомляє канал dev.ua IT України у telegram.
Зазначається, що Facebook та Instagram почали блокувати хештеги, пов’язані з військовими злочинами РФ в українських містах: #Bucha і #BuchaMassacre.
"Вже 3-4 квітня 2022 року користувачі почали помічати, що хештеги блокуються. Це дивно, адже фото та відео з цього міста стали однією з головних новин усіх світових медіа, а також виступів світових політиків. ЗМІ писали статті із заголовками про BuchaMassacre, а на англомовній Вікіпедії з’явилась стаття про це", - йдеться у публікації.
Зі скріншотів повідомлень про блокування можна дійти висновку, що хештеги заблокували, тому що хтось на них регулярно жалівся.
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21 березня суд в РФ визнав діяльність соціальних мереж Instagram та Facebook екстремістською та заборонив їх на території Росії.
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