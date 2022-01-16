Facebook заблокував сторінку делегації Росії на переговорах з ОБСЄ у Відні

Про це заявив голова делегації Росії на переговорах з ОБСЄ щодо безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами на сторінці не публікувалося нічого окрім заяв російського керівництва та МЗС.

"У п'ятницю Facebook забанив сторінку делегації, пославшись на заборонений контент. В цьому акаунті не публікувалося нічого, окрім заяв російського керівництва та МЗС. Делегація Росії на переговорах має намір звернутися у зв'язку із блокуванням в ОБСЄ", - сказав Гаврилов.

При спробі зайти на сторінку соцмережа повідомляє: "Цей контент зараз недоступний. Можливо, власник видалив контент або обмежив доступ до нього".

Нагадаємо, 13 січня у Відні відбулося засідання ОБСЄ, яке було спрямоване на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною.

Новий голова ОБСЄ заявив, що у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни.

Голова місії США при ОБСЄ заявив, що Мінські угоди можна втілити тоді, коли Росія виконає безпекові зобов'язання.

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