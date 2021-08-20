Facebook закрив можливість перегляду друзів для користувачів з Афганістану
Служба кібербезпеки соцмережі Facebook вирішила приховати списки друзів усіх користувачів з Афганістану, щоб запобігти переслідуванням з боку талібів
Про це розповів керівник відділу політики кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер у Twitter.
"Ми тимчасово прибрали можливість перегляду списків друзів і пошуку по ньому для облікових записів Facebook в Афганістані, щоб захистити людей від переслідування", - зазначив Глейхер.
Також у мережы додали нові можливості для користувачів акаунтів з Афганістану.
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Так, вони тепер матимуть можливість блокувати свою сторінку в один клік. У такому разі інші користувачі, які не є друзями, не зможуть бачити пости та дивитися фото чи відео.
Разом з тим Facebook також додав в Instagram підказки з інструкцією, де пояснюється як можна захистити дані профілю.
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