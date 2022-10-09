Про це повідомив Енергоатом у телеграмі.

"Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська. Ця лінія була пошкоджена вчора, 8 жовтня, о 00:59 внаслідок рашистського обстрілу на підконтрольній Україні території в Дніпропетровській області. Після цього відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів", - зазначили у відомстві.

Після майже дводенної роботи насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із електропостачанням від дизель-генераторів персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває в межах норми.

В Енергоатомі зауважили, що цього разу завдяки професійності атомників удалось уникнути негативних наслідків, однак російські обстріли та провокації на найбільшій у Європі АЕС тривають і наближають світ до ядерної та радіаційної катастрофи.

8 жовтня через черговий російський обстріл повністю знеструмило Запорізьку АЕС

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb