Фахівці полагодили високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС - Дніпровська, пошкоджену росіянами
Фахівці 9 жовтня відремонтували лінію електропередачі ЗАЕС - Дніпровська, пошкоджену російським обстрілом, від якого знеструмило Запорізьку АЕС
Про це повідомив Енергоатом у телеграмі.
"Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська. Ця лінія була пошкоджена вчора, 8 жовтня, о 00:59 внаслідок рашистського обстрілу на підконтрольній Україні території в Дніпропетровській області. Після цього відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів", - зазначили у відомстві.
Після майже дводенної роботи насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із електропостачанням від дизель-генераторів персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває в межах норми.
В Енергоатомі зауважили, що цього разу завдяки професійності атомників удалось уникнути негативних наслідків, однак російські обстріли та провокації на найбільшій у Європі АЕС тривають і наближають світ до ядерної та радіаційної катастрофи.
8 жовтня через черговий російський обстріл повністю знеструмило Запорізьку АЕС
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