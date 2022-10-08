Про це повідомляє Енергоатом.

У ніч проти 8 жовтня о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

"Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб. Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними", - заявили у Енергоатомі.

5 жовтня російський диктатор Володимир Путін видав указ про "передачу" ЗАЕС під контроль Росії.

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