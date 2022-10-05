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Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії
Президент країни-агресора Володимир Путін видав указ про передачу Запорізької АЕС під контроль Росії
Про це повідомляє пропагандистське видання РІА Новини.
Повний текст указу:
- Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.
- Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.
- Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.
- Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.
- 5 жовтня президент Енергоатому Петро Котін взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції.
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