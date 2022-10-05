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Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії

5 жовтня, 2022 середа
17:42
війна з Росією Путін

Президент країни-агресора Володимир Путін видав указ про передачу Запорізької АЕС під контроль Росії

Про це повідомляє пропагандистське видання РІА Новини.

Повний текст указу:

  • Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.
  • Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.  
  • Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.  
  • Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки. 
  • 5 жовтня президент Енергоатому Петро Котін взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції.

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Україна
Росія
Запоріжжя
Володимир Путін
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
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