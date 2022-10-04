Відповідний указ №687/2022 з'явився на сайті президента України.

"Виходячи з того, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію. Відповідно до Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, територія України є неподільною і недоторканною", - наголошується в повідомленні.

Відповідно до також міжнародних договорів, а також і з РФ про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року, який не може бути припинений відповідно до ст. 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Зеленський наголосив: "Відповідно до статей 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституції України постановляю визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів".