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Зеленський підписав указ про нікчемність актів РФ, які порушують суверенітет і цілісність України

4 жовтня, 2022 вiвторок
15:30
війна з Росією Володимир Зеленський

Сьогодні, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання нікчемними актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність нашої країни

Відповідний указ №687/2022 з'явився на сайті президента України.

"Виходячи з того, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію. Відповідно до Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, територія України є неподільною і недоторканною", - наголошується в повідомленні. 

Відповідно до також міжнародних договорів, а також і з РФ про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року, який не може бути припинений відповідно до ст. 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. 

Зеленський наголосив: "Відповідно до статей 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституції України постановляю визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів".

  • 30 вересня президент РФ Володимир Путін виступив із промовою та підписав із гауляйтерами окупованих територій України "угоди" про "включення" Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя до складу РФ.
  • Рада безпеки ООН зібралася, щоб відреагувати на незаконну анексію Росією українських територій, проте РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про засудження анексії.
  • Україна передала у Міжнародний суд ООН дані про спробу анексії Росією українських територій 30 вересня та прохання активізувати справу проти РФ.
  • 2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. 
  • 3 жовтня держдума Росії проголосувала за "прийняття" до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Слідом за держдумою рада також схвалила "приєднання" частково окупованих українських територій.

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Росія
Володимир Путін
Президент України
російська армія
окуповані території
окупанти
Володимир Зеленський
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