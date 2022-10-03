Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з "законопроєктами", до 1 червня 2023 року загарбники планують створити на окупованих територіях "органи федеральної виконавчої влади", а будь-які збройні формування мають стати частиною збройних сил Росії.

Раніше, 30 вересня, президент РФ Володимир Путін виступив із промовою та підписав із гауляйтерами окупованих територій України "угоди" про "включення" Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя до складу РФ.

Усі члени ЄС заявили, що не визнають і ніколи не визнають незаконну анексію територій України Росією.

Рада безпеки ООН зібралася, щоб відреагувати на незаконну анексію Росією українських територій, проте РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про засудження анексії.

Україна передала у Міжнародний суд ООН дані про спробу анексії Росією українських територій 30 вересня та прохання активізувати справу проти РФ.

2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. У рішення йдеться, що окуповані території загарбники вважатимуть прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною" мовою на окупованих територіях загарбники проголосили російську.

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