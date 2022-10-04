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Рада Федерації РФ схвалила "приєднання" окупованих територій України до Росії

4 жовтня, 2022 вiвторок
11:32
війна з Росією Рада Федерації РФ

Рада Федерації РФ слідом за держдумою схвалила "приєднання" частково окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України до Росії

Про це повідомляє bbc

За відповідне рішення Рада Федерації проголосувала на пленарному засіданні у вівторок 4 жовтня. Російські сенатори одноголосно "ратифікували" "угоди" з терористичними "ДНР" та "ЛНР" та окупаційною владою захоплених росіянами територій Херсонщини та Запорізької області про їхнє "входження" до складу РФ.

Рада Федерації є верхньою палатою федеральних зборів РФ.  

У держдумі схвалили незаконну анексію українських територій 3 жовтня. 

Наразі жодна з цих областей повністю не контролюється російськими військами. 

  • 30 вересня президент РФ Володимир Путін виступив із промовою та підписав із гауляйтерами окупованих територій України "угоди" про "включення" Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя до складу РФ.
  • Рада безпеки ООН зібралася, щоб відреагувати на незаконну анексію Росією українських територій, проте РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про засудження анексії.
  • Україна передала у Міжнародний суд ООН дані про спробу анексії Росією українських територій 30 вересня та прохання активізувати справу проти РФ.
  • 2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. 
  • 3 жовтня держдума Росії проголосувала за "прийняття" до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. 

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Росія
Донбас
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Держдума РФ
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