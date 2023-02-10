Фактично росіяни почали наступ на Луганщині, але суттєвих успіхів не мають, – Гайдай
На Луганщині протягом останнього тижня зросла кількість обстрілів і щоденних атак ворога. Можна констатувати, що загострення вже розпочалося
Про це сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Це частина того повномасштабного наступу, який планувала Росія. Протягом останнього тижня – 10 днів наші Сили оборони відбивають постійні атаки. Зросла кількість обстрілів, кількість щоденних наступів. Вони намагалися вирахувати слабкі місця нашої оборони, а зараз зосередили максимальні зусилля на напрямку Кремінної. Там наші хлопці постійно відбивають величезну кількість атак противника", – розповів він.
За словами Гайдая, росіяни не мають суттєвого успіху. Хоча ситуація важка, але повністю контрольована нашими Силами Оборони, прориву немає.
Щодо Сватівсько-Куп'янського напрямку, то, як стверджує Гайдай, там ситуація стабільна та контрольована. Натомість на Кремінському напрямку тривають постійні атаки росіян за допомогою важкої техніки, також вони підключають авіацію. У напрямку Білогорівки росіяни намагаються продавити українську оборону, також залучаючи авіацію, зокрема гелікоптери, але наші війська міцно тримають оборону.
- Напередодні очільник ОВА розповів, що в Луганській області на Кремінському напрямку фіксується максимальна ескалація, росіяни намагаються прорвати українську лінію оборони
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